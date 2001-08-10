В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске определены подъезды для онлайн-голосования в конкурсе "Подъезд образцового содержания", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По итогам поданных заявок за июль от областного центра в муниципальном этапе конкурса будут участвовать пять подъездов:
ул. Чехова, 102 (подъезд №1, номинации «Самый зеленый подъезд», «Самый креативный подъезд»);
ул. Комсомольская, 282А (подъезд №1, номинации «Самый зеленый подъезд», «Самый уютный подъезд»);
ул. Горная, 11А (подъезд №1, номинация «Самый зеленый подъезд»);
ул. Крымская, 15 (подъезд №1, номинация «Самый креативный подъезд»);
ул. Байкальская, 26 (подъезд №3, номинации «Самый технологичный подъезд», «Самый креативный подъезд»).
Голосование стартует 8 августа и продлится до 15 августа в приложении Острова.65 (необходима регистрация). За это время у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды. По итогам голосования будет выбран один победитель, который в дальнейшем примет участие в областном этапе конкурса.
Напомним, муниципальный этап конкурса «Подъезд образцового содержания» продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд». В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.
Работа по ремонту подъездов МКД в областном центре находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.
Управляющим компаниям можно получить субсидию на возмещение 50% затрат на ремонт общественных помещений.
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