Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
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Жителей Березняков приглашают на выездной приём граждан
11:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Березняков приглашают на выездной приём граждан

Жителей Березняков приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 8 августа, для жителей Березняков состоится личный приём граждан директором департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8а. Начало в 16.00.

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