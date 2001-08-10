На участке улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске ограничено движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 7 августа было задействовано 46 единиц техники. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечена 91 спецмашина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по восстановлению асфальтового покрытия на участке ул. Бумажной от ул. Физкультурной до пр. Мира перенесены. Об их начале будет сообщено дополнительно.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Дорожные работы на виадуке по ул. Пуркаева временно приостановлены, ожидается поставка дополнительных материалов.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Продолжаются ремонтные работы в районе дома №19 по пр. Победы.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся работы по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев и прокладке труб. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. До конца лета дорожники будут перекрывать 50-метровые фрагменты, объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объезд осуществляется по улицам Детской и Горной. Срок окончания капитального ремонта согласно контракту - 1 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса № 34, который двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся до середины августа.

Кроме того, на ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Полностью завершить ремонт на участке планируется к 10 августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

Напоминаем, по ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

С 7 по 9 августа будет ограничено движение транспорта в межквартальном проезде, расположенном западнее дома №15 по ул. Фабричной. При этом сама ул. Фабричная для проезда будет свободна.

С 19 по 21 августа на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова). Время перекрытий - с 09.00 первого дня до 17.00 последнего указанного. Если ремонтные работы удастся завершить раньше запланированного, об этом будет сообщено дополнительно.

Участок ул. Бумажной в районе дома 20А/1 будет закрыт для проезда с вечера 28 августа до утра 31 августа. Ограничение проезда вводится в связи с ремонтом инженерных сетей.

Кроме этого, работы по обустройству кольцевой развязки продолжаются на пересечении улиц Комсомольской-Больничной, также проводится асфальтирование в районе ул. Комсомольской, 294, на ул. Красной производится устройство выемки под тротуар.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.