Жителям Сахалинской области предлагают познакомиться с проектом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект реализуется Федеральным агентством по делам национальностей совместно с АНО «Институт развития интернета» уже второй год и предполагает создание видеороликов тревел-блога, в каждом из которых будут освещены традиции и культуры более 190 национальностей, проживающий на территории Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Популярные ведущие путешествуют по России, знакомятся с особенностями народов, проверяют стереотипы о культуре местных жителей. В основе проекта – истории, события, люди, ярко и всесторонне раскрывающие свою национальность, как неотъемлемую часть страны.

По итогам первого сезона проекта в 2022 году количество просмотров в социальных сетях составило более 10 миллионов, количество подписчиков – свыше 45 тысяч человек, было рассказано о 50 народах, проживающих в России. В текущем году проект был продлен на второй сезон. Новые ведущие актриса театра и кино Катя Мускатина и актер, ведущий телевизионных передач и развлекательных мероприятий, режиссер и продюсер Иван Чуйков исследуют еще 50 национальностей и расскажут об их традиции, культурных особенностях, кухне и других аспектах.

Познакомиться с выпусками тревел-шоу первого и второго сезонов можно в социальных сетях проекта: https://rutube.ru/channel/25309004/ , https://vk.com/nationalityru , https://ok.ru/group/61675090804821 .