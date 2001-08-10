Тихоокеанское
информационное агентство
8 Августа 2023
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09:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вулкан Ключевской на Камчатке начал "бомбить"

Вулкан Ключевской на Камчатке начал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке продолжается извержение вулкана Ключевской. Вулканологи сфотографировали то, как протекает процесс, передает ИА "Кам 24".

Как сообщало информагентство, вершинное извержение стромболианского типа (фонтанирование лавы в кратере вулкана) началось поздно вечером 22 июня. Ночью 20 июля лава из кратера потекла по Апахончичскому желобу на восточном склоне Ключевского.

По информации вулканологов Камчатской вулканологической станции в поселке Ключи Усть-Камчатского района, накануне ученые побывали на сейсмостанции Подкова, откуда были сделаны фотографии вершины извергающегося вулкана. На снимках видно, как из кратера вылетают вулканические бомбы – куски раскаленной лавы.

Предыдущее вершинное извержение вулкана Ключевской происходило с 20 ноября по 26 декабря прошлого года.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии - 4 850 метров. Вулкан представляет собой правильный конус с кратером на вершине диаметром около 700 метров. Ключевской расположен в центре Камчатки, примерно в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, на правом берегу реки Камчатки, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 80 километрах севернее Ключевского находится другой активный вулкан - Шивелуч, который сейчас тоже извергается.

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