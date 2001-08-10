Сахалинская область наладила тесное межведомственное взаимодействие в работе по поддержке участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопросы организации медико-психологической помощи бойцам стали одной из центральных тем в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Сахалинской области, в котором принял участие заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. С докладом о поддержке бойцов выступил первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

– С начала специальной военной операции вся Сахалинская область активно включилась в работу по поддержке участвующих в СВО бойцов и их семей. Единым фронтом помощь оказывают органы власти, представители бизнеса и неравнодушные жители региона, работает филиал госфонда поддержки «Защитники Отечества». По заявкам военного командования отправляем нашим ребятам различное оборудование, технику и все необходимое. Особое внимание уделяем семьям военнослужащих – поддерживаем материально, помогаем с трудоустройством, получением образования и услуг здравоохранения. Это большая персональная работа. К сегодняшнему дню в областном реабилитационном центре более 600 военных получили медико-психологическую помощь, – рассказал Сергей Байдаков.

– На Сахалине налажена всесторонняя помощь мобилизованным гражданам и членам их семей. В этом вопросе налажено тесное межведомственное взаимодействие. Оплачивается обучение в образовательных организациях, предоставляется бесплатный проезд на автобусе по регулярным рейсам, предусмотрено освобождение от родительской платы за присмотр детей, посещающих дошкольные учреждения. Дети могут бесплатно пользоваться услугами аквапарка, – отметил Дмитрий Демешин.

В ходе своего выступления первый заместитель губернатора Сергей Байдаков подчеркнул, что сегодня на нашу страну оказывается сильнейшее внешнее давление. Несмотря на это, Россия в целом и Сахалинская область в частности продолжают развиваться. Так, в островном регионе продолжается реализация начатых программ и проектов – улучшения видны практически во всех сферах жизни. Ведется строительство, успешно реализуются программы расселения аварийного жилья и газификации, строятся социальные объекты, модернизируется система здравоохранения, оказывается поддержка бизнесу.