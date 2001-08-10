Обучение и встречи со знаменитостями: что ждет участников сахалинского форума

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в десятый раз пройдет молодежный форум "ОстроVа". Каждый год подростки со всей страны преодолевают тысячи километров до Южно-Сахалинска, чтобы получить новые знания, впечатления и выиграть гранд на реализацию своего проекта. Подробнее о событии - в материале ниже.

"ОстроVа возможностей"

Всероссийским форум «ОстроVа» стал в 2020 году. Тогда ключевой темой масштабного мероприятия стал патриотизм, так как событие приурочили к Году памяти и славы России.

К участникам форума лично обратился президент Владимир Путин, отправив письмо. Он отметил, что слет должен стать ключевой площадкой для воплощения в жизнь важных образовательных и военно-патриотических проектов.

В 2020 году ребята работали по шести направлениям, охватив все сферы от патриотического воспитания до туризма и пиара. Победителями стали 20 участников. Они получили в общей сложности 15 млн на воплощение в жизнь своих идей.

Например, Виктор Попов мечтал провести чемпионат робототехники на Сахалине и выиграл на эту цель 700 тысяч рублей. Уже в феврале 2021 года идею удалось реализовать.

Сейчас чемпионат входит в федеральный перечень олимпиад Министерства просвещения России. А его победители могут рассчитывать на добавочные баллы при поступлении в университеты страны.

Многие из ребят летят на форум не только ради грантов, но и для того, чтобы испытать себя в новой роли. Так, Марика Шишко из Санкт-Петербурга смогла провести уроки в сахалинских школах в качестве педагога. Это помогло ей поверить в себя и отбросить все сомнения по поводу выбора специальности.

Реализация грантов

После успешного форума в 2020 году слет стал традиционным.

В рамках форума ребята ежегодно встречаются с экспертами в различных сферах и известными людьми. Например, в 2021 году участникам слета удалось побеседовать с космонавтом-испытателем Иваном Вагнером.

А во время разговора с губернатором ребята предложили идеи для строительства кампуса СахГУ, которые вошли в итоговый проект.

В 2022 году форум вновь собрал десятки ребят со всей страны, которые смогли презентовать свои идеи.

Жительница села Правда Холмского городского округа Ольга Герасимова предложила организовать для пенсионеров из отделанных территорий «Экскурсии со смыслом». В программу таких мероприятий вошли не только прогулки пешком, но и посещение музеев, фестивалей и других событий, а также занятия йогой.

Реализовать задумку девушка смогла уже в сентябре этого года. На первую экскурсию в рамках проекта отправились односельчане Ольги. Они посетили музей поискового движения России и музей Победы.

А житель Сыктывкара Иван Бобков на средства гранта открыл в родном городе школу предпринимателей для учеников старших классов. Весной 2023 года ее посещали уже более 100 человек. Обучение бизнес-проектированию проходит по методологии школы наставников фонда «Сколково».

Не только проекты

В 2023 году участие в форуме «ОстроVа», который стартует с 8 августа, примут около 500 человек. Заявки подали более 5 тысяч молодых людей со всей России. На одно место претендовали 16 человек. Отбор прошли лучшие и лучших. Ребят ждет обучение в трех направлениях: «Карьера», «Цифровизация» и «Патриотическое воспитание».

Также в рамках форума гости посетят туристические места Сахалинской области, изучат природу и традиции, смогут встретиться со знаменитостями. На Сахалин прилетят победители Олимпийских игр Илья Авербух, Артур Далалоян, Сергей Карякин, известные актеры и представители бизнес-сообщества. А на открытии слета, которое пройдет 9 августа, выступит певец Шаман.

В этом году участники форума смогут получить грант до 1 млн рублей. Защита проектов состоится 13 августа.

Член молодежного парламента региона от Корсаковского района Ярослав Новиков рассказал, что сам был участником форума. По его словам, это сильно помогло в дальнейшей работе с молодежью. На слете ребята получают уникальный опыт, узнают много нового. А после посещения Сахалинской области многие задумываются о переезде сюда. Такие случаи уже были.