Тихоокеанское
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15:53, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая

Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горожанам, имеющим приусадебные и дачные участки, напоминают о местах, где можно реализовать излишки урожая. Свободная реализация овощей и зелени разрешена с 1 мая по 20 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории городского округа организовано 11 площадок на 75 мест для садоводов-любителей (две площадки в Южно-Сахалинске, девять - в планировочных районах и селах).

Также на 7 ярмарочных площадках в Южно-Сахалинске предусмотрено 171 место для садоводов-огородников.

С адресами всех мест можно ознакомиться на сайте администрации города Южно-Сахалинска в разделе департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка по ссылке (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2851).

На площадках граждане имеют возможность законно торговать излишками сельхозпродукции, выращенными на приусадебных участках.

За консультацией можно обратиться в департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации областного центра по телефону -300-738 (1,7) 300-737 (2).

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