Жителей Новотроицкого попросили подготовить домовладения к приёму газа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Новотроицкого объявили, что необходимо подготовить домовладения к приёму газа. Об этом шла речь на встрече мэра округа Светланы Швец с жителями Новотроицкого. Очередной сход прошел в Мечтаево. Жители данного района пункта задали мэру и его команде вопросы, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Когда у нас появится централизованное водоснабжение? – обратились сельчане к мэру. Светлана Швец рассказала, что администрацией округа подготовлен проект по строительству водовода в южной части села Новотроицкое. Уже в следующем году планируется провести трубу от точки подключения на ул. Центральная до Мечтаево.

В части газификации улиц, работы должны начаться в 2024-ом году. В связи с этим домовладельцам необходимо оперативно подготовить своё жилье к приёму газа. Жители, заключившие договор с ПАО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и получившие технические условия уже могут приобретать и монтировать внутридомовое газовое оборудование, а проект газификации домовладения высылать на согласование в ресурсоснабжающую организацию.

Не обошли вниманием жители Мечтаево и вопросы уличного освещения. В прошлом году от ул. Цветочной до ул. Мирной смонтировано освещение шестисотметрового участка дороги. В текущем году средств на эти цели в бюджете не предусмотрено. Однако, жители могут взять инициативу в свои руки и ускорить процесс появления света. Для этого глава района рекомендовала сельчанам организовать «ТОС», как это сделали в Таранае, Песчанском, Воскресенском, Аниве. За счет привлеченных средств обеспечить фонарями улицы.

В ходе встречи от жителей поступили и другие вопросы, которые касаются обеспечения интернет связи, экологической безопасности и дорожно-транспортного сообщения. Всё принято в работу профильными специалистами.

Традиционно, Светлана Швец напомнила сельчанам об обратной связи. Оперативно получать информацию о планах районных властей, о проектах, реализуемых в районе, жители могут через соцсети мэра и администрации округа.