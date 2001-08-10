5 августа участок ул. Бумажной в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу участок ул. Бумажной от ул. Физкультурной до пр. Мира закроют для движения транспорта. Ограничения продлятся с 8.00 до 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядная организация проведет работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Объезд возможен по пр. Мира и ул. Физкультурной, оба перекрестка будут открыты для движения.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.