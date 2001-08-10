ВТБ обнуляет комиссию для бизнеса за выплаты самозанятым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в сервисе «Расчеты с самозанятыми» могут совершать переводы на счета самозанятых-исполнителей в ВТБ без комиссии.

С начала года количество пользователей сервиса «Расчеты с самозанятыми» увеличилось в два раза, а число платежей, отправленных с его помощью – в пять раз. По данным ВТБ, наиболее активно самозанятых привлекают строительные компании – в этой сфере работает каждый четвертый клиент сервиса. На втором месте – предприятия торговли, на которых приходится 20% пользователей.

Изменения затронули и сам сервис – теперь в нем можно добавить данные нового исполнителя, выбрать или изменить счет для оплаты сразу при создании платежа, а также массово подписывать и удалять все платежные поручения одновременно. Все платежи исполнителям теперь отображаются в ленте операций на главной странице интернет-банка ВТБ Бизнес.

«Мы создаем максимально привлекательные условия для бизнеса, чтобы компаниям было комфортно и выгодно сотрудничать с самозанятыми, чьи счета ведутся банком. Благодаря отмене комиссии за оплату услуг самозанятых-исполнителей компании могут уменьшить свою финансовую нагрузку, а новые функции сервиса «Расчеты с самозанятыми» позволяют существенно упростить ведение дел», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

С помощью сервиса «Расчеты с самозанятыми» юридические лица могут совершать платежи в любые банки по номеру телефона. Система автоматически проверяет статус самозанятого, регистрирует его доход в ФНС и формирует чек для заказчика.