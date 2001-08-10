Тихоокеанское
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14:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Активисты сахалинского отделения партии "Единая Россия" приняли участие в акции "Узелки Победы"

Активисты сахалинского отделения партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтёры многонациональной команды "Сахалин zа наших" проводят в областном центре акцию "Узелок Победы".
 
Каждый желающий может завязать узелок, а так же принести сети любого размера и свои ненужные вещи зеленого, тёмно-жёлтого, песочного, защитного цветов. Они будут нарезаны на ленточки для плетения маскировочных сетей для бойцов.
 
Место плетения маскировочных сетей - городская ярмарка Южно-Сахалинска около "Дома торговли". Вас ждут ежедневно с 10:00 до 22:00.

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