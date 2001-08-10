Активисты сахалинского отделения партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Волонтёры многонациональной команды "Сахалин zа наших" проводят в областном центре акцию "Узелок Победы".

Каждый желающий может завязать узелок, а так же принести сети любого размера и свои ненужные вещи зеленого, тёмно-жёлтого, песочного, защитного цветов. Они будут нарезаны на ленточки для плетения маскировочных сетей для бойцов.

Место плетения маскировочных сетей - городская ярмарка Южно-Сахалинска около "Дома торговли". Вас ждут ежедневно с 10:00 до 22:00.