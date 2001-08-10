Жители Сахалина больше сообщений присылают из бухт Хасанского района Приморья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалина, отдыхающие в популярных бухтах Приморского края, чаще выбирают общение через мессенджеры и социальные сети. Расслабленная пляжная атмосфера не располагает туристов пользоваться стандартными голосовыми звонками. Такие данные получили в МегаФоне, сравнив мобильную активность на территории мест отдыха в Хасанском и Партизанском районах, Находкинском городском округе и на Шаморе – самом протяженном песчаном пляже Владивостока.
Относительно прошлого купального сезона объем передачи данных на пляжах Приморского края вырос на 22%. За один месяц отдыхающие генерируют в сети МегаФона почти 250 тысяч гигабайт информации, этого достаточно, чтобы каждый житель Находки смог посмотреть на своем смартфоне фильм «Чебурашка» в качестве FullHD.
Основную часть отдыхающих на пляжах Приморского края составляют его жители, но регион является популярным летним направлением и для соседей. Жители Сахалина вместе с амурчанами и туристами из Якутии этим летом составляют 30% от общего турпотока дальневосточников. Больше всего в бухтах Приморья отдыхающих из Хабаровска – 50%, а меньше всего из Магадана и Чукотки – только 2%.
Вместе с тем наибольший туристический трафик в регион фиксируется из Москвы и Московской области. Желающих преодолеть более 9 тысяч километров и увидеть красоты приморского побережья в полтора раза больше, чем туристов из соседнего Хабаровского края.
По данным оператора активнее всего туристы выходят в интернет в Хасанском районе. Пользовательский трафик из гостиничного комплекса в Славянке, на пляже Золотые пески и других популярных летних локациях выше в 1,5 раза, чем на пляжах юго-восточного побережья и в 38 раз, чем на берегу бухты Лазурная.
Среднестатистический приморский турист в свой досуг на берегу моря обязательно включает просмотры видео в TikTok или на Youtube. Большей частью своих фото и видео он делится с друзьями и близкими через мессенджеры Whatsapp и Telegram.
Рост мобильного трафика в популярных туристических локациях происходит в том числе благодаря развитию в регионе современной связи стандарта LTE. В этом году оператор модернизировал сеть 4G в бухте Алеут, расширил транспортный канал в поселке Преображение. Это позволяет делать отдых в Приморье более удобным и безопасным. Уезжая от дома на сотни и тысячи километров, абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи со своими родными и близкими.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.
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