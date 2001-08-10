В Березняках в текущем году выполнен большой объем строительных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска продолжает планомерную работу по развитию городских территорий. На сегодня село Березняки - один из динамично развивающихся районов городского округа. Здесь в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проведен масштабный ремонт центральной дороги - ул. Зеленой, продолжаются работы по благоустройству дворов, возведен новый дом для переселения жителей из ветхого жилья, ключи получили 8 семей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, на участке ул. Зеленой протяженностью 1300 метров выполнено переустройство инженерных сетей, заменено щебеночное основание, уложено асфальтобетонное покрытие, установлены ливневки, обустроены тротуары, которых не было.

- Также в рамках контракта на главной улице Березняков обустроены опоры наружного освещения, шесть новых остановочных павильонов. Сейчас подрядная организация завершает установку дорожных знаков и подсев газонной травы на ряде участков. Срок окончания - 10 августа, - комментирует начальник производственно-технического отдела МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Дмитрий Гельд.

Старший инспектор отдела по управлению с. Березняки Алексей Куратто отмечает, что в селе в этом году прошло много значимых мероприятий, важных для развития территории.

- К примеру, на встречах с мэром города Сергеем Надсадиным, руководителями структур, жители высказывают свои многочисленные просьбы по благоустройству. Все вопросы взяли на контроль. В итоге, заасфальтирован ряд дворов, высажены цветы, ведутся работы по обустройству проездов к домам. Начался разбор старой котельной, на месте которой построят новый пожарный пост, - комментирует Алексей Куратто.

Так, работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия летом прошли во дворе по адресу ул. Зеленая 26, 36а.

- В рамках поручения губернатора в 2023 году в областном центре продолжаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий. Так, в Березняках по заявке управляющей компании работы проведены на 15 дворовых территориях и проездах общей площадью 2450 кв.м., - комментирует начальник отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинск» Алексей Сапронов.

- Жители очень довольны, я тоже. Работаю здесь почти 20 лет, двор теперь стал комфортным - раньше был весь в ямах, во время дождя было невозможно пройти. И в целом наше село заметно преобразилось, здесь много цветов, зелени, чистят улицы, смотрят за детскими площадками, - комментирует дворник придомовой территории по ул. Зеленой, 26, 26а Людмила Серебренникова.

В следующем году в Березняках продолжатся работы по благоустройству дворовых территорий, в том числе, по обращениям жителей. Также запланирован капремонт ул. Речной, которая ведет к территории лагеря «Юбилейный».