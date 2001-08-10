На Сахалине началось обучение волонтёров Всероссийского форума "ОстроVа"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году программой для обучения занимаются те, кто в прошлом году был волонтёром, а сегодня они организаторы и кураторы этого направления на федеральном форуме. В Арт-Резиденции «Маяк» собрались 75 волонтёров из Сахалинской, Амурской, Томской областей, Приморского края, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
Поприветствовал собравшихся руководитель агентства по делам молодёжи области и директор форума Дмитрий Смекалов.
"Волонтёры форума «ОстроVа» — это всегда атмосфера, душа, компания форума, которая начинает работать задолго до форума и заканчивает работать после форума. Главная отличительная черта этого года – команду волонтёров готовят вчерашние волонтёры – Никита Пушко и Татьяна Манакова", - отметил Дмитрий Смекалов.
Волонтёры будут работать по 6 функциональным направлениям: сопровождение, работа на образовательных площадках, служба заботы и аккредитации, служба протокола и сопровождения гостей, культурная программа, а также служба логистики и транспорта.
«Эксперты из Москвы прибыли для того, чтобы ребята вдохновились, объединились и потом воодушевленные заряжали участников на работу. Образовательная программа составит 4 дня. Завершится 7 августа. 8 августа уже волонтёры отправятся в аэропорт встречать форумчан», - рассказал куратор волонтёрской программы всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» Никита Пушко.
По итогам форума среди волонтёров выберут 3 лучших. Они получат памятные подарки от дирекции «ОстроVов».
Напомним, молодёжный форум «ОстроVа» пройдет с 8 по 14 августа. Помимо насыщенной программы для участников, организаторы подготовили активности для жителей и гостей областного центра. На площади перед ККЗ «Октябрь» откроется большой образовательный шатер «БОШ» и фестиваль кино. С расписанием фильмов можно ознакомиться на сайте.
Организаторы Правительство Сахалинской области и Росмолодёжь.
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