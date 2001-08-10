Нивхка рассказала о цунами, которые накрывали поселок на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цунами - страшное и редкое явление для Сахалина. Но иногда оно все же происходит и меняет жизнь людей, живущих на берегу. Нивхка Ирина Оненко рассказала о двух случаях, когда волны накрыли Ныйскую косу - узкую полоску суши между заливом и морем в Ногликском районе. Один из них был связан с мощным Чилийским цунами 1960 года, а другой - с наводнением, которое произошло в начале 1970-х годов, пишет astv.ru.

Ирина Оненко - представитель коренных народов Севера, бабушка двух мальчишек и автор книги "Растения, используемые КМНС Сахалина и Приамурья" - ведёт Telegram-канал "Ых-миф (Сахалин) – моя родина". На прошлой неделе она и большая компания добрались на двух лодках через залив в Ныйво.

"Оглядывая рыбацкие домики, кто-то из молодежи спросил нас, не жутковато ли там жить. Ведь у нас такой суровый край, сплошные шторма и землетрясения. А тут узенькая полоска суши между заливом и огромным Охотским морем. Неужто ей не страшна разбушевавшаяся стихия? - пишет Ирина. - Действительно, порой и у нас случаются такие стихийные бедствия".

Она пересказала воспоминания Таисии Арановой, которая была представительницей айнов, но всю жизнь жила как нивхка:

"Наш дом стоял первым на северной оконечности Ныйской косы. Дальше - выход в море. Там располагался порт, куда за сплавным лесом заходили иностранные суда.

В тот день я со своим первенцем сидела в комнате, когда услышала испуганный голос бабушки. Я положила ребенка на кровать и выскочила на крыльцо. А там старушка смотрит куда-то в сторону и кричит. От волнения наступила на полу длинного национального халата, пытается и никак не может встать.

Подняла взгляд и вижу: большая толпа людей бежит в нашу сторону, а за ними поднялась большая волна. Работники порта с шумом вбежали в дом и плотно закрыли за собой дверь".

Таисия Васильевна до сих пор очень четко помнит ту необычайно большую волну, которая как бы гналась за убегающими в ужасе людьми, рассказывает Ирина Оненко.

"События из ее рассказа произошли в Ныйво в начале 1960-х годов. Я думаю, что это могли быть отголоски Чилийского цунами, которое случилось в мае 1960 года. От этого стихийного бедствия погибло около шести тысяч человек в разных странах. Высокие волны, пройдя через проливы Курильской гряды, достигли и наших берегов", - пишет женщина.

Как сообщается в публикации "Проявления цунами на побережье острова Сахалин" сотрудников Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, во время Чилийского цунами в Набильском заливе, где в это время шел прилив, высота волны достигала от 0,8 до 1,5 метра. Для залива это очень высокий показатель.

Ещё одно стихийное бедствие в Ныйво, свидетелем которому стала уже сама Ирина, врезалось в память на всю жизнь.

"Не знаю, цунами ли это было или просто сильное наводнение из-за шторма. Мне было лет пять, когда нас, детей, заперли в доме и несколько дней не выпускали на улицу. По встревоженным разговорам родителей мы понимали, что там творится невероятное: море и залив соединились. Дома стояли в воде. Было очень страшно.

Когда нам разрешили выйти на улицу, перед глазами предстала удивительная картина: всё вокруг изменилось до неузнаваемости. Появились новые дюны из песка. Вода смыла и так небогатую растительность. Всюду валялись вырванные с корнем огромные деревья и кустарники, которые никогда не произрастали на Ныйской косе.

Было такое чувство, будто какой-то волшебник перенес нас в новый неведомый мир. Помню, с каким восторгом мы оглядывали всё вокруг.

Никто из людей тогда не пострадал, сильных разрушений тоже не было. Ведь в Ныйво в те годы вместо сегодняшних утлых будочек стояли настоящие бревенчатые дома на высоких венцах".

"Ныйво" в переводе с нивхского означает - селение, находящееся на песчаной косе".

"Обычно это тихий уголок. Шум волн и крики чаек, запахи водорослей, ароматы растений приносят ощущение покоя. Кажется, время здесь течет медленнее, и никакие тревоги и угрозы мира не способны проникнуть в это благословенное местечко, - подытожила Ирина. - Но иногда - а точнее, очень-очень редко - Ныйский залив соединяется с Охотским морем, заливая эту узкую полоску суши. Стихия смывает хрупкие постройки, а вместо них приносит огромные стволы деревьев, которые никогда не росли на косе".