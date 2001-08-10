Нивхка рассказала о цунами, которые накрывали поселок на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цунами - страшное и редкое явление для Сахалина. Но иногда оно все же происходит и меняет жизнь людей, живущих на берегу. Нивхка Ирина Оненко рассказала о двух случаях, когда волны накрыли Ныйскую косу - узкую полоску суши между заливом и морем в Ногликском районе. Один из них был связан с мощным Чилийским цунами 1960 года, а другой - с наводнением, которое произошло в начале 1970-х годов, пишет astv.ru.
Ирина Оненко - представитель коренных народов Севера, бабушка двух мальчишек и автор книги "Растения, используемые КМНС Сахалина и Приамурья" - ведёт Telegram-канал "Ых-миф (Сахалин) – моя родина". На прошлой неделе она и большая компания добрались на двух лодках через залив в Ныйво.
"Оглядывая рыбацкие домики, кто-то из молодежи спросил нас, не жутковато ли там жить. Ведь у нас такой суровый край, сплошные шторма и землетрясения. А тут узенькая полоска суши между заливом и огромным Охотским морем. Неужто ей не страшна разбушевавшаяся стихия? - пишет Ирина. - Действительно, порой и у нас случаются такие стихийные бедствия".
Она пересказала воспоминания Таисии Арановой, которая была представительницей айнов, но всю жизнь жила как нивхка:
"Наш дом стоял первым на северной оконечности Ныйской косы. Дальше - выход в море. Там располагался порт, куда за сплавным лесом заходили иностранные суда.
В тот день я со своим первенцем сидела в комнате, когда услышала испуганный голос бабушки. Я положила ребенка на кровать и выскочила на крыльцо. А там старушка смотрит куда-то в сторону и кричит. От волнения наступила на полу длинного национального халата, пытается и никак не может встать.
Подняла взгляд и вижу: большая толпа людей бежит в нашу сторону, а за ними поднялась большая волна. Работники порта с шумом вбежали в дом и плотно закрыли за собой дверь".
Таисия Васильевна до сих пор очень четко помнит ту необычайно большую волну, которая как бы гналась за убегающими в ужасе людьми, рассказывает Ирина Оненко.
"События из ее рассказа произошли в Ныйво в начале 1960-х годов. Я думаю, что это могли быть отголоски Чилийского цунами, которое случилось в мае 1960 года. От этого стихийного бедствия погибло около шести тысяч человек в разных странах. Высокие волны, пройдя через проливы Курильской гряды, достигли и наших берегов", - пишет женщина.
Как сообщается в публикации "Проявления цунами на побережье острова Сахалин" сотрудников Института морской геологии и геофизики ДВО РАН, во время Чилийского цунами в Набильском заливе, где в это время шел прилив, высота волны достигала от 0,8 до 1,5 метра. Для залива это очень высокий показатель.
Ещё одно стихийное бедствие в Ныйво, свидетелем которому стала уже сама Ирина, врезалось в память на всю жизнь.
"Не знаю, цунами ли это было или просто сильное наводнение из-за шторма. Мне было лет пять, когда нас, детей, заперли в доме и несколько дней не выпускали на улицу. По встревоженным разговорам родителей мы понимали, что там творится невероятное: море и залив соединились. Дома стояли в воде. Было очень страшно.
Когда нам разрешили выйти на улицу, перед глазами предстала удивительная картина: всё вокруг изменилось до неузнаваемости. Появились новые дюны из песка. Вода смыла и так небогатую растительность. Всюду валялись вырванные с корнем огромные деревья и кустарники, которые никогда не произрастали на Ныйской косе.
Было такое чувство, будто какой-то волшебник перенес нас в новый неведомый мир. Помню, с каким восторгом мы оглядывали всё вокруг.
Никто из людей тогда не пострадал, сильных разрушений тоже не было. Ведь в Ныйво в те годы вместо сегодняшних утлых будочек стояли настоящие бревенчатые дома на высоких венцах".
"Ныйво" в переводе с нивхского означает - селение, находящееся на песчаной косе".
"Обычно это тихий уголок. Шум волн и крики чаек, запахи водорослей, ароматы растений приносят ощущение покоя. Кажется, время здесь течет медленнее, и никакие тревоги и угрозы мира не способны проникнуть в это благословенное местечко, - подытожила Ирина. - Но иногда - а точнее, очень-очень редко - Ныйский залив соединяется с Охотским морем, заливая эту узкую полоску суши. Стихия смывает хрупкие постройки, а вместо них приносит огромные стволы деревьев, которые никогда не росли на косе".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Камчатке опять появляются кучи выброшенных лососей
10:58 Сегодня Нивхка рассказала о цунами, которые накрывали поселок на Сахалине
09:38 Сегодня "Сотрудник банка" списал со счета сахалинца 155 тысяч рублей
11:27 Сегодня На Сахалине началось обучение волонтёров Всероссийского форума "ОстроVа"
15:26 28 Июля В Сахалинскую область идут дожди, но станет прохладнее
15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
11:40 31 Июля Фестиваль пляжных видов спорта на Сахалине собрал около 300 человек
15:31 28 Июля Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 16:24 2 Августа Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
- 10:12 2 Августа Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
- 11:21 1 Августа Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 1 Августа Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?