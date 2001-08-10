На Камчатке опять появляются кучи выброшенных лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Камчатского края заявили, что начали проверку по сообщениям из соцсетей о свалке рыбы в лесу в Соболевском районе края, передает ИА "Кам 24".

«4 августа в Соболевский район прибудет инспектор экологического надзора. Установит место, сделает замеры, определит масштабы и «отобъёт» координаты. Всё это будет сделано для того, чтобы использовать все данные в дальнейших разбирательствах, в том числе и в судах. Мы будем выходить в суд, привлекать определённых граждан, которые нарушили природоохранное законодательство, в случае если это входит в компетенцию министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края. Если нет, то передаем эти материалы коллегам. В первую очередь специалистам Россельхознадзора», – рассказал заместитель председателя правительства края Роман Василевский.

По его словам, выяснением, кто выкинул рыбу, займется и администрация Соболевского района.

«Я думаю, что нам удастся установить виновников. Уверен, нам не составит труда найти ту дорогу, которая ведёт на предприятие, чьи сотрудники это сделали», - пояснил Василевский.

Он добавил, что также направлено заявление в правоохранительные органы, и 5 августа на место отправится оперативная группа для того, чтобы установить виновных.