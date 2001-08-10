Активное долголетие: как в Сахалинской области организуют досуг для пожилых людей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области с 2019 года реализуется проект «Сахалинское долголетие». Его цель — приобщить пожилых людей к спорту и увеличить продолжительность жизни населения. Во всех районах работают клубы активного долголетия, где для пенсионеров организуют различный активный досуг. Также пожилым людям доступно бесплатное посещение тренажерных залов и бассейнов. Помимо этого, сахалинцы и курильчане принимают участие в специализированных спортивных соревнованиях и вовлекаются в разнообразные социальные мероприятия. Подробнее о работе в этом направлении — в материале ниже.

Возраст — не помеха

Проект «Сахалинское долголетие» изначально был направлен на людей от 65 лет, но со временем возраст уменьшили до 55 лет, что значительно увеличило число участников. Для местных жителей организовали бесплатное посещение спортивных, оздоровительных и культурных учреждений.

Групповые спортивные занятия для пенсионеров проводят на базе спортшкол. Тренировки организуют несколько раз в неделю.

По словам руководителя углегорской спортшколы им. Н.П. Карпенко Светланы Мелешиной, в их учреждении на постоянной основе занимаются 26 человек. А летом пенсионеры выходят на спортивные зарядки на стадион. В основном такие тренировки посещают женщины, мужчины чаще предпочитают занятия в спортзале в индивидуальном порядке.

Всего в рамках «сахалинского долголетия» бесплатные занятия проводят в 51 спортивном учреждении.

Например, в Долинске пенсионеры с социальной картой сахалинца могут посещать тренировки по японскому мини-волейболу, дартсу, настольному теннису и скандинавской ходьбе. Зимой пожилые люди занимаются на лыжах.

В Южно-Курильске в местном спорткомплексе для жителей старше 55 лет проводят бесплатные занятия в бассейне и тренажерном зале. Квалифицированный специалист организует адаптивные занятия физической культурой индивидуально и для групп.

В селе Малокурильском на острове Шикотан помимо тренажерного зала пожилые люди могут заниматься стрельбой под руководством опытного инструктора.

Хоккей и теннис

В спортшколе «Кристалл» четыре раза в неделю организуют занятия с инструктором в тренажерном зале. Безвозмездно пенсионеры могут играть в настольный теннис и хоккей. Сейчас постоянно посещают такие занятия более 40 человек.

В спортшколе водных видов спорта в рамках «Сахалинского долголетия» каждый день проводят сеансы свободного плавания.

Занятия в бассейне проводит опытный инструктор. Пожилые люди не только учатся плавать, но и участвуют в соревнованиях.

Всего бассейны посещают более 600 человек.

Активное долголетие

Изначально программа «Сахалинское долголетие» была рассчитана только на 5 тысяч пенсионеров. Сейчас же ей пользуются более 40 тысяч человек. На реализацию проекта в этом году из бюджета выделили 37 миллионов рублей.

Проект постоянно обновляется. Например, недавно было отменено ограничение на число посещений в месяц. Его заменили годовым абонементом на 240 посещений.

«Сахалинское долголетие», по словам главы островного региона, смогло решить сразу несколько важных задач. Благодаря программе пожилые местные жители стали больше заниматься спортом, нашли новых знакомых и в целом стали активнее проводить время. Такой досуг, безусловно, положительно повлиял на качество жизни островных пенсионеров и улучшил их самочувствие. Проект нашел большой отклик среди населения. В 2022 году спортобъекты посетила 21 тысяча человек. Культурные мероприятия — 19 тысяч.