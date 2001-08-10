Департамент продресурсов Южно-Сахалинска расскажет о выдаче разрешений на организацию ярмарок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая телефонная линия по вопросам получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок» в электронном виде через портал Госуслуг пройдет 4 августа в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 13.00 часов по телефону: 300-736, добавочный номер 3.

В рабочие дни с 9.00 до 17.00 в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411, можно подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. При себе необходимо иметь паспорт.