В двух районах Сахалина введен карантин по птичьему гриппу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе выявлены два очага высокопатогенного гриппа птиц. Карантин введен на морском побережье Долинского и Корсаковского районов, рассказали ТИА "Острова" в агентстве ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.
По данным регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства, заболевание выявлено у кайр, диких водоплавающих птиц. В результате исследования 14 проб в пяти случаях выявлены положительные результаты.
- Мы провели два заседания областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с участием руководства региона, представителей птицеводческих хозяйств, муниципальных образований и профильных территориальных управлений федеральных служб. На морском побережье в Долинском и Корсаковском районах установлен карантин. Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения устья реки Найба и прибрежной территории в пяти километрах юго-восточнее поселка Муравьево. В местах карантина установлено ограждение, созданы круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Наши специалисты и сотрудники муниципальных органов власти собирают павшую птицу, проводят дезинфекционные и иные необходимые мероприятия, - сказала руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области Роза Кузьменко.
Меры биологической защиты усилены во всех птицеводческих хозяйствах Сахалинской области. Представители ветеринарного ведомства осматривают поголовье, разъясняют ситуацию, раздают памятки и брошюры с информацией по профилактике заболевания.
Специалисты рекомендуют жителям Сахалинской области, нашедшим павшую птицу, не приближаться к ней. Не следует также допускать к тушкам домашних животных. Обо всех случаях обнаружения павшей птицы необходимо сообщить в агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области по телефонам: (4242) 467-207 и (4242) 467-208.
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