Во дворах на улице Карьерной в Южно-Сахалинске завершается капитальный ремонт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр города Сергей Надсадин в ходе инспекционной поездки оценил ход капитального ремонта во дворах домов № 35, 37 и 39 по ул. Карьерной. Основной объем работ уже выполнен, причем с опережением графика - заменено щебеночное основание, асфальтовое покрытие, установлены бордюры. Осталось выполнить озеленение и общее благоустройство территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На месте мэр и руководители профильных структур встретились с жителями, которые принимают активное участие в решении вопросов по благоустройству двора. В целом участники встречи положительно оценили темп и качество капитального ремонта.
- В целом объемы выполнены, вместе с тем, есть вопросы - необходимо завершить благоустройство, выставить ограждения, обустроить газоны. Работы должны быть выполнены так, чтобы жителям было приятно здесь находиться. Кроме того, один из местных жителей сам изготавливает композиции из природных материалов - договорились, что их надо сохранить при благоустройстве, - прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Мы очень долго ждали ремонта двора и рады - сейчас у нас асфальт, хорошие бордюры. Всем довольны, все отлично. Сегодня приехал мэр, мы всегда рады диалогу - встреча прошла очень продуктивно, много обсудили вопросов и наметили планы, - поделился житель дома № 39 по ул. Карьерной Юрий Цупенков.
Также на встрече глава города, представитель подрядной организации, жители обсудили возможность благоустройства территории между домами № 39 и 49 по ул. Карьерной. Она войдет в зону проектирования и в следующем году здесь обустроят газон, высадят цветы, установят лавочки.
Напомним, капитальный ремонт дворов ведется в тесном контакте с жильцами. Так, по просьбе горожан с южной стороны дома № 39 появилась парковочная зона. Здесь же был организован отдельный выезд на ул. Карьерную.
- Жители в этом дворе очень активные, мы сотрудничаем с ними и по каждому вопросу находим общее коллективное решение. В ходе капремонта двора к нам поступали дополнительные предложения, к примеру, по расширению парковки, мы их отрабатывали с администрацией, вносили в проект. Сейчас видим, что эти проектные решения сделаны, жители довольны, - комментирует депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дубов.
Также на встрече по обращениям жителей Сергей Надсадин совместно с депутатом обсудили вопросы благоустройства берегов реки Уюновка, которая находится рядом с домами. Глава города дал поручение департаменту архитектуры и градостроительства приступить к проектированию территории, где можно организовать зону туристической направленности: обустроить настилы, беседки, создать экотропу.
Отметим, в этом году капитальный ремонт запланирован в 25 дворах муниципалитета, также по программе «1000 дворов» будут благоустроены еще семь объектов. Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Работы по ремонту дворовых территорий находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Масштабные мероприятия проводятся при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.
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