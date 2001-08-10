Южносахалинцев приглашают присоединиться к озеленению города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжаются мероприятия проекта "5 шагов для городов". Одно из ключевых мероприятий в его рамках - озеленение как важнейшее условие создания комфортной городской среды. В пятницу, 4 августа и субботу, 5 августа, жителей приглашают принять участие в высадке зеленых насаждений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

4 августа акция состоится в 11.00 на перекрестке пр. Победы и пр. Мира.

5 августа - в 12.00 на ул. Пограничной в районе нового совмещенного пересадочного пункта "Пединститут". Участникам акции предоставят саженцы и необходимый инвентарь.

Узнать о подробностях можно перейдя по ссылке. Там же в конце странички желающих поучаствовать в акции просят пройти анкетирование.

Напомним, проект "5 шагов для городов" в рамках реализации программы госкорпорации ВЭБ.РФ ориентирован на вовлечение жителей в работу по воплощению интересных и креативных идей, которые позволят оживить уже существующие места и повысить привлекательность города.