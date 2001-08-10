Переезд в Ростов-на-Дону: почему сахалинцы выбирают этот город и где стремятся жить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие дальневосточники рано или поздно задумываются о том, чтобы сменить место жительства. Наш регион хорош для того, чтобы зарабатывать в нем деньги и строить карьеру, но потом часто более важным оказывается вопрос климата, близости к другим крупным городам, развитой инфраструктуры. В конце концов, качественного образования, а значит, будущего для детей.

Одним из лидеров среди тех мест, куда стремятся переехать или хотя бы купить недвижимость жители Сахалинской области, традиционно является Ростов-на-Дону. Расположенный в одном из самых южных регионов России и одновременно не перегруженный жителями и туристами, этот город предлагает практически все, что можно ожидать от современного мегаполиса.

Из основных преимуществ Ростова-на-Дону – благоприятный климат. Здесь солнечные дни преобладают на протяжении большей части года, что делает его идеальным местом для жизни. Когда люди переезжают с Сахалина, особенно из его центральной и северной части, где климат суровый и холодный, они сразу отмечают теплые летние дни и мягкую зиму Ростова. Часто встречается такой вариант: сначала семья сахалинцев отправляет учиться ребенка-студента, а за время учебы и сама переезжает вслед за ним.

Город также известен своей современной инфраструктурой. Здесь есть все необходимые удобства: современные торговые центры, развитая транспортная сеть, медицинские учреждения высокого уровня и многое другое. Не приходится беспокоиться о том, что чего-то может не хватить.

Еще один плюс переезда в Ростов-на-Дону - его близость к курортам Краснодарского края. Можно буквально круглый год наслаждаться пляжами Черного и Азовского морей, а также горными ландшафтами. Это отличная возможность проводить свободное время с пользой и приятно.

Для тех, кто ищет возможности для образования, Ростов-на-Дону предлагает большое число качественных вузов, как и средних профессиональных учебных заведений. Среди них Южный федеральный университет (ЮФУ), Донской государственный технический университет, Ростовский государственный медицинский университет и другие. Дети могут получить образование в одном из лучших учебных заведений России, не выезжая за пределы региона. В этом отличие от Сахалинской области, где родители отправляют детей учиться в лучшем случае в Приморский край, а то и за несколько тысяч километров, чтобы затем ежедневно переживать за них дома.

Кроме того, Ростов является научным центром юга России. Здесь расположены множество образовательных и исследовательских учреждений, которые предлагают возможности для развития и карьеры.

Отдельно нельзя не упомянуть красивый исторический центр Ростова-на-Дону. Здесь находится множество архитектурных достопримечательностей, которые рассказывают историю города с почти 300-летней историей. Прогулка по его улицам станет настоящим путешествием во времени. Кстати именно здесь скоро начнется строительство нового квартала от одного из ключевых девелоперов Юга России - “Неометрии”. Выбор локации не случаен.

Именно в историческом центре сосредоточена уникальная для города архитектура, в шаговой доступности – театры, музеи, парки. Все это формирует особый образ жизни, делает локацию престижной и статусной, а значит – исключительно привлекательной для покупателей.

Кстати, жизнь в историческом центре стала одним из современных трендов в России. Люди при первой возможности стремятся купить жилье не в спальном районе или пригороде, а там, где под рукой всё – от культурных учреждений до офисов и супермаркетов. Эта тенденция особенно сильна среди ростовчан. Один из недавних опросов, проведенных крупным строительным порталом, показал следующие результаты. В центре хотели бы жить почти две трети – 63% людей. Тем более что стоимость такого жилья, вопреки стереотипам, далеко не всегда заоблачна, а жилой фонд далеко не всегда возрастной и некачественный. Так, в центре Ростова появляются новые жилые кварталы, инфраструктура которых отличается современностью, простором и комфортом для жизни.



Фото: Денис Демков