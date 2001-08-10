Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 августа стартует Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа», входящий в линейку платформы Росмолодёжь. События. Мероприятие соберет в Южно-Сахалинске около 500 участников из Сахалинской области и других регионов России. В рамках форума пройдут образовательные программы и фестиваль кино для жителей и гостей города. Ребята встретятся с олимпийскими чемпионами, режиссерами и актерами, представителями крупных российских компаний, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» стал уже одной из важных традиций Сахалинской области. Важно создавать условия, чтоб наша молодежь получала возможности для самореализации, презентации своих идей, общения с талантливыми сверстниками из других регионов. Сегодня Сахалин и Курилы динамично развиваются, создаются новые рабочие места, запускаются крупные проекты. Однако, особое внимание должно уделяться именно молодежи, ведь это наше будущее. Именно ради нее мы добились строительства на Сахалине современного кампуса мирового уровня, убедив федеральный центр, что здесь он необходим, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

– Участниками форума станут успешно прошедшие отбор жители России в возрасте от 14 до 35 лет. Всего в 2023 году регистрацию прошли 5435 человек. Конкурс составил 16 человек на место, − отметил директор форума и руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

В день приезда участники защитят грантовые проекты от федерального агентства по делам молодёжи. Они представят свои идеи, защитят их перед экспертами из Москвы и получат гранты до 1 миллиона рублей.

– В прошлом году сахалинцы защитили проекты, часть из которых уже реализована. Например, Ксения Бурова, педагог английского языка из гимназии №3, провела тренинг-практикум для своих коллег из районов Сахалинской области. Девушка выиграла 700 тысяч рублей. Анастасия Рокина провела путинный форум. Ребята, которые в нем участвовали, уже этим летом приехали в составе студенческих отрядов к нам на работу, – рассказал директор молодёжного ресурсного центра Александр Неустроев.

9 августа состоится официальное открытие форума. В рамках деловой программы участникам представят вектор развития Сахалинской области и презентуют островной круглогодичный центр развития компетенций молодёжи «Карьера в регионе.рф».

Кроме того, состоится концерт-открытие во дворце спорта «Кристалл». Гостем церемонии станет российский исполнитель Шаман. Пригласительные билеты раздадут бесплатно общественным и спортивным организациям, а также родственникам участников форума, чьи родные находятся в зоне специальной военной операции.

Для жителей и гостей островной столицы перед ККЗ «Октябрь» будет работать образовательная программа. Там же пройдет фестиваль кино – состоятся показы российских лент и встречи с режиссерами и актерами.

В рамках форума запланированы встречи с олимпийскими чемпионами. Остров посетят Илья Авербух, Артур Далалоян, Сергей Карякин. Лекторами станут представители известных российских организаций – «Россия - Страна Возможностей», «Твой Ход», VK, «Другое Дело», «Твой Ход».

Закрытие форума пройдет 13 августа. В этот день участники защитят разработанные проекты по направлениям: «ОстроVа Карьеры», «ОстроVа Цифровизации», «ОстроVа Патриотического воспитания и «ОстроVа Первых». Торжественная церемония закрытия состоится во дворце спорта «Кристалл».