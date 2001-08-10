Свыше 1,5 тысяч подъездов привели в порядок с начала года на Сахалине и Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжаются работы по ремонту мест общего пользования. К сегодняшнему дню число отремонтированных мест общего пользования превысило 1,5 тысячи. Всего же по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко до конца года необходимо обновить 4 тысячи таких объектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
– Внешний вид подъезда является визитной карточкой дома, а ремонт способствует созданию комфортной и приятной среды для жизни. В течение этого и следующего годов мы приведем в надлежащий вид все нуждающиеся подъезды островного региона. Сегодня работы по ремонту мест общего пользования ведутся в каждом муниципальном образовании, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Так, в лидерах по количеству отремонтированных подъездов – Южно-Сахалинск. В островной столице привели в порядок уже свыше 650 мест общего пользования. Всего до конца года в областном центре планируют отремонтировать 2 тысячи подъездов.
На втором месте по числу обновленных подъездов – Корсаковский городской округ. Здесь работы завершены в 137 домах, еще 122 места общего пользования отремонтируют до конца года. Не уступает по показателям Долинский район. К сегодняшнему дню здесь обновили 132 подъезда. До конца года в порядок необходимо привести еще 102 парадные. Большой объем работ запланирован в Холмском и Углегорском районах. На сегодняшний день в муниципалитетах привели в порядок 180 объектов из 470. На Курильских островах с начала года отремонтировали 67 подъездов.
– Не так давно в нашем подъезде завершился ремонт – заменили перила, покрасили стены, побелили. Кстати, цвет краски мы выбирали сами. Позднее хотим с соседями повесить картины, может, еще что-нибудь придумаем, чтобы наш подъезд был уникальным. Хотя после проведенного ремонта он итак стал ярким, аккуратным и привлекательным, – поделилась жительница Южно-Сахалинска Анна Рыжкина.
Текущий ремонт предусматривает побелку и покраску стен, тамбурной двери, замену или восстановление перил, установку почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В дальнейшем по инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования – художественное оформление стен, озеленение помещений. Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе «Подъезд образцового содержания», который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: «Самый уютный подъезд», «Самый зеленый подъезд», «Самый технологичный подъезд» и «Самый креативный подъезд».
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта – улучшить доступность системы государственных и муниципальных услуг в регионе.
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