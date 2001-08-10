ВТБ начнет интеграцию розничного бизнеса "Открытия" в конце 2023 года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объединение розничной клиентской базы банка "Открытие" и ВТБ начнется в четвертом квартале нынешнего года. На первом этапе банк планирует перевести на полноценное обслуживание около 300 тысяч клиентов с кредитными продуктами. Основной этап интеграции розничного бизнеса намечен на второй-третий квартал следующего года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил заместитель председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.
Интеграция розничных клиентов банка "Открытие" в ВТБ будет происходить в несколько этапов. Первая волна начнется в четвертом квартале 2023 года, когда ВТБ планирует привлечь на обслуживание 300 тысяч клиентов "Открытия" с кредитными продуктами. Перевод будет производиться на условиях цессии кредитного портфеля – переуступки прав требования долга. Все условия и сроки погашения кредитов после миграции останутся неизменными.
Следующий этап перевода розничных клиентов из "Открытия" на обслуживание в ВТБ планируется начать в первом квартале 2024 года. Физлицам предложат простые и удобные способы перехода в ВТБ, в офисах "Открытия" будут продаваться продукты ВТБ. Основная часть миграции по всем видам продуктов должна произойти во втором-третьем кварталах будущего года. Всего в рамках интеграции предстоит объединить более 3 млн уникальных клиентов "Открытия".
На 2023 год у розничного бизнеса "Открытие" сохраняется собственный бизнес-план. Банк продолжает привлекать новых клиентов и наращивает долю рынка во всех сегментах. По итогам первого полугодия 2023 года кредитный портфель физических лиц вырос на 8% – до 793 млрд рублей. Количество частных вкладчиков, доверивших свои сбережения банку "Открытие", к 1 июля превысило миллион человек, а объем их средств увеличился на 4% до 1,2 трлн рублей.
"Интеграция бизнеса банка "Открытие" в ВТБ должна завершиться к 2025 году. Перед нами стоит задача сохранить все лучшие практики, сервисы, компетенции и продукты "Открытия" после окончательного объединения с ВТБ. Поэтому несколько предложений банка будет добавлено в нашу продуктовую линейку. Мы стремимся обеспечить максимальную плавность процесса объединения для всех клиентов, чтобы этот процесс был для них максимально незаметным. Основную часть региональной сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ мы планируем переводить со второго квартала 2024 года, полностью этот процесс завершится к началу 2025 года", – отметил Анатолий Печатников.
Ранее в марте ВТБ объединил банкоматные сети ВТБ, "Открытия" и еще одного банка группы – РНКБ. Сегодня клиенты всех трех кредитных организаций могут снимать и вносить без комиссии наличные в единой банкоматной сети, которая превышает 19,5 тысяч устройств.
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