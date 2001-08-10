Сахалинская область получит на строительство взлетно-посадочной полосы 716 млн рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина одобрил островному региону заявку на специальный казначейский кредит на реализацию мастер-планов дальневосточных городов. Федеральная поддержка позволит опережающими темпами продолжать строительство современной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска. Она обеспечит прием всех воздушных судов без ограничений, повысит безопасность полетов, сведет к минимуму сбои из-за неблагоприятных погодных условий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Строительство новой «взлетки» в главной воздушной гавани островного региона началось в августе прошлого года, сдать ее планируется уже в следующем году. Ее строят западнее действующей полосы, которая была введена почти 60 лет назад и уже исчерпала свой ресурс. Напомним, вопрос о необходимости выделения федерального финансирования на строительство поднял губернатор Валерий Лимаренко в ходе своей рабочей встречи с Президентом РФ в феврале этого года. Владимир Путин поддержал инициативу главы региона, поручив правительству подготовить все необходимые решения.
- На днях мы запускаем в Южно-Сахалинске передовой аэровокзальный комплекс, способный с комфортном принимать в пять раз больше людей. Теперь на повестке остро стоит вопрос строительства новой взлётно-посадочной полосы. Старая уже давно исчерпала свой ресурс, а ее параметры не позволяли нашему региону принимать современные типы воздушных судов. Новая «влетка» рассчитана на самые суровые погодные условия эксплуатации, и верой и правдой прослужит Сахалинской области многие десятилетия», – отметил Валерий Лимаренко.
Протяженность новой «взлетки» составит 3400 метров, ширина – 60 метров с тремя соединительными дорожками. Она спроектирована с учетом всех сейсмических норм, приспособлена для работы в сложных метеоусловиях и для приема любых типов воздушных судов.
- Для повышения качества и комфорта жизни людей мы строим и развиваем социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру. Эта работа также способствует улучшению экономики регионов. Теперь в Сахалинской области, Республике Бурятия, Приморском крае будет реализовано 54 инфраструктурных проекта за счет специальных казначейских кредитов. Благодаря дополнительным ресурсам будут созданы условия для динамичного развития регионов, – отметил Марат Хуснуллин.
- Реновация городов – масштабный проект, значимый для всех дальневосточников. С реализацией мастер-планов мы связываем мечту о будущем Дальнего Востока, о создании комфортных, удобных условий жизни для людей, об улучшении экологии, – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Механизм СКК является продолжением действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы Правительства РФ «Инфраструктурное меню». Оператором программы выступает Фонд развития территорий.
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