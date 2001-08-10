В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен социальных магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети "Народный" в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В торговых точках эконом-формата жители города и планировочных районов могут приобрести не менее 43 наименований продуктов по цене, не превышающей 15% от оптовой. В сельских территориях перечень товаров с социальными ценами составляет 24 единицы.

- В перечень социальных товаров входят бакалейная и мясо-молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, рыбные консервы, крупы, а также ряд овощей и фруктов. В магазинах их отличает специальный ценник, где указаны отпускная цена и розничная. Это востребованный формат у горожан, который позволяет делать выгодные покупки и экономить семейный бюджет, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Обеспечение продовольственной безопасности и доступности товаров находится на контроле администрации островной столицы и правительства области. На сегодняшний день на территории городского округа действуют 35 социальных магазинов. Они расположены как в Южно-Сахалинске, так и в планировочных районах Хомутово, Луговое, Ново-Александровске, а также в Дальнем, Синегорске, Березняках, Санаторном. Для подобных торговых объектов муниципалитетом также разработан ряд механизмов поддержки.

Ознакомиться с полным перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842. Список актуализируется.