Военнослужащие на Сахалине отрабатывают штурм опорных пунктов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) и добровольцами на Сахалине проходят занятия по тактической подготовке и штурму опорных пунктов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Под руководством опытных инструкторов и офицеров армейского корпуса ВВО, на войсковом стрельбище «Троицкое», военнослужащие и добровольцы отрабатывают манёвренные и засадные действия на различной местности, а также в условиях городского боя.
Чтобы быть менее заметными при ведении учебного боя, мотострелки используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие, естественные и искусственные укрытия на местности. При движении боевых групп военнослужащие прикрывают друг друга огнём.
Помимо этого личный состав обучается действиям при штурме огневых точек условного противника. Во время отработки данных вопросов мотострелки тренируются вести огонь из различных положений.
Обучаемые в составе боевых групп отрабатывают перемещение, как на открытой местности, так и в лесном массиве, а также выполняют штурм зданий и опорных пунктов «противника».
На практических занятиях свой боевой опыт военнослужащим и добровольцам передают участники специальной военной операции (СВО).
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