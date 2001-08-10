В Южно-Сахалинске прошел семейный праздник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники детских садов областного центра и их родители приняли участие в спортивном мероприятии, которое состоялось в городском парке в рамках проекта «Здоровый остров». Семейный праздник объединил порядка 150 южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.

Мероприятие прошло в формате эстафеты, в которой участникам предстояло проявить свою ловкость и смекалку в необычных испытаниях. Например, наполнить сосуд с водой без помощи рук. Обязательным элементом состязания стала разминка перед началом летних стартов для всех гостей праздника.

В соревнованиях могли принять участие семьи с детьми от 3 до 11 лет. Отметим, мероприятия в рамках проекта «Здоровый остров» проходят в течение всего года.

По словам одного из организаторов события, депутата Сахалинской областной Думы Ивана Рыбакова, мероприятие в большей степени семейное и направлено на общение между детьми и родителями и их сплочение.

Все участники мероприятия были награждены памятными дипломами, медалями, а также призами от организаторов.

Проект «Здоровый остров» появился благодаря сотрудникам южно-сахалинского детского сада № 48 «Малыш» в марте 2019 года и был поддержан другими муниципальными образованиями Сахалинской области. Цель инициативы — приобщить к активному образу жизни юных сахалинцев и курильчан, а также укрепить институт семьи. Подготовку и проведение мероприятия осуществляет МООРИС «Здоровый остров».

Мероприятия проекта «Здоровый остров» включены в общий график событий, которые проводятся в Южно-Сахалинске в целях популяризации семейных ценностей, ответственного родительства, здорового образа жизни в семье. Отметим, что в этом году город Южно-Сахалинск заявлен на участие во Всероссийском конкурсе городов России «Города для детей 2023».

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Его цель - содействие муниципальным образованиям в консолидации ресурсов для создания благоприятных условий развития и воспитания детей, обеспечения благополучия каждого ребёнка, независимо от жизненных обстоятельств. Участие в конкурсе предполагает проведение в городском округе серии социально значимых мероприятий по различным номинациям.