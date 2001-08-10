Военнослужащие на Сахалине учились отражать авиаудары

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине состоялась тренировка по отражению авиационного удара условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Расчёты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 воинской части объединения ВВС и ПВО ВВО получили сигнал учебной тревоги, затем военнослужащие выполнили развёртывание комплексов и их маскировку.

Помимо этого, в тренировке были задействованы современные мобильные радиолокационные станции «Подлёт», на базе автомобиля повышенной проходимости «КАМАЗ». Данные системы способны обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

В ходе тренировки расчёты РЛС «Подлёт» выполнили обнаружение воздушных целей, определили их характер и принадлежность, после чего передали данные на командный пункт.

В свою очередь расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника, на различных дальностях и высотах, были успешно поражены.