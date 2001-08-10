Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2023
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Жителей Южно-Сахалинска приглашают 3 августа купить свежую горбушу
11:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 3 августа купить свежую горбушу

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 3 августа купить свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Южно-Сахалинска приглашают 3 августа купить свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рыбу можно приобрести по следующим адресам:

с 10.00 - на ярмарочной площадке у Дома торговли (пр. Мира, 106 А);

с 11.00 - на площадке у магазина "Странник" (Луговое, ул. Дружбы, 56).

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