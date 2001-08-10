Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2023
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Жителей Южно-Сахалинска приглашают 3 августа купить свежую горбушу
09:25, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Камчатки бесплатно раздали 50 тонн лососей

Жителям Камчатки бесплатно раздали 50 тонн лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке стартовали социальные акции по бесплатной раздаче красной рыбы людям из категории социально незащищенных граждан, сообщает ТК "41 Регион".

За три дня в различных районах края было роздано более 50 тонн рыбы. В основном, это горбуша. Больше всего рыбы получили жители крупнейшего на юге региона района - Елизовского - в самом городе Елизово раздали 8 тонн, а в поселениях - еще 16-ть.

Акция также прошла в Петропавловске-Камчатском, Милькове и Вилючинске.

Организаторы также отмечают, что в крупные торговые точки столицы Камчатки и Елизова продолжаются поставки охлажденной горбуши по низким ценам - 57,5 рубля за килограмм.

В рамках лососевой путины, которая проходит на Камчатке, рыбопромышленники выловили уже более 355 тыс. тонн красной рыбы.

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