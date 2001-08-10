Масштабный ремонт: как в Сахалинской области проводят модернизацию школ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах на финишную прямую вышел капремонт школ. Большую часть учебных заведений приводят в порядок в рамках программы "Модернизация школьных систем образования", которую реализуют в рамках госпрограммы "Развитие образования". Всего новый облик получат 13 школ.

Губернатор Валерий Лимаренко лично контролирует процесс отбора школ в регионе для участия в госпрограмме для того, чтобы максимально возможное количество общеобразовательных учреждений получили федеральные средства на капремонт к 1 сентября.

В этом году работы проводят в 13 школах из восьми муниципальных образований. В них проводится не только ремонт зданий, но и обновление технической базы, а также подготовка мест отдыха для учеников.

Одна из школ, в которой сейчас ведут капитальный ремонт- гимназия №2 в Южно-Сахалинске. Там сделали новые лаборатории по химии и биологии, обновили пищеблок, приобрели мобильные классы на каждый этаж. Кроме того, в учебном заведении закупили переносные наборы компьютерной техники и подключили к ним интернет. Еще одним обновлением стало появление скалодрома и установка электронного табло в спортзале,

Удивят школьников и новые уютные пространства для допзанятий и отдыха.

По словам руководителя гимназии Марии Чесноковой, в школе после ремонта появился центр детских инициатив, где ученики смогут заниматься проектной деятельностью и общаться между собой. Оборудованы также литературная, английская гостиные и другие уютные пространства. Модернизацию школы обсуждали с детьми, родителями и педагогами, поэтому итоговый результат - это коллективная работа всех участников образовательного процесса.

В школе № 3 особое внимание уделили ремонту фасада и кровли. А внутри обновили кабинеты ОБЖ и информатики, закупили новое оборудование и пособия. В кабинетах физики, химии и биологии сделали цифровые лаборатории. В школе появится свой медиацентр и система радиовещания.

Школа № 6 в Корсакове занялась капитальным ремонтом второго и третьего этажей здания, а также фойе и гардеробной.

Кстати, Корсаковский городской округ не первый год является лидером в госпрограмме. К прошлому 1 сентября там отремонтировали 5 учреждений, три из которых находились в селах.

Сельские школы

Общеобязательные учреждения во многих селах находятся в плачевном состоянии. Многим из них десятки лет. Поэтому при включении в программу им уделяется особое внимание.

Школа в селе Краснополье Углегорского городского округа стоит там уже более 60 лет. В этом году в учрждении наконец провели капремонт. В здании заменили системы электроснабжения, отопления, провели ремонт кабинетов и заменили напольное покрытие. В учебном заведении также появится центр детских инициатив и медиазона.

В этом году в муниципальном образовании занимаются не только ремонтом. 1 сентября свои двери распахнет новая школа в Шахтерске.

Работы проводят и в Смирныховском районе. Там ремонтируют школу в селе Первомайск. Зданию более 50 лет, поэтому обновление там как нельзя кстати. Помимо ремонта в учебном заведении провели закупку новой мебели и оборудования. Также для ребят появятся дополнительные пространства.

Не обошли стороной и Курильские острова. Так, в программу модернизации попала школа в селе Горячие Ключи в Курильском районе. Там закупили новое оборудование, провели ремонт кровли.

Точки роста

Чтобы ученики могли работать на высокотехнологичном оборудовании, заниматься моделированием, программированием и робототехникой во всех школах региона постепенно появляются "Точки роста" и "Кванториумы".

В настоящее время в области уже открыто 80 таких центров. В них проводят занятия для 20 тысяч школьников.

В этом учебном году новые "Точки роста" откроют в школах № 19 в селе Дальнее, № 7 в Поронайске, № 2 в Корсакове, № 2 в Невельске, № 1 в Ногликах, № 2 в Томари и в школе села Кировское. В них будут обучаться более 2 тыс. ребят.

По словам министра образования региона Анастасии Киктевой, подобные учебные центры появятся во всех сельских школах к 2024 году.

Сахалинская область уделяет пристальное внимание развитию школьного образования в регионе.