Капремонт ул. Фабричной в Южно-Сахалинске должны завершить с минимальной корректировкой сроков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 2 августа, в ходе инспекционного объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с руководителями профильных структур проверил ход капитального ремонта улицы Фабричной. Продолжаются работы на первом этапе на участке в границах улиц Комсомольской и Физкультурной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Сейчас здесь завершаются работы по перекладке теплотрассы, обустройству ливневого коллектора. Проведено переустройство газопровода и заменены водопроводные сети, - сообщил начальник МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Кулик. Это был самый трудоемкий и затратный по времени этап работ. Капремонт ведется в границах частного сектора и было необходимо учесть все врезки и присоединения по газопроводу и водоводу к домам. Далее подрядная организация приступит к замене основания и асфальтированию.
На днях строители начнут работы в границах ул. Комсомольской и пер. Озерного. Перед подрядчиком стояла задача - завершить весь объем работ к 1 сентября, чтобы минимизировать неудобства для горожан, так как ул. Фабричная ведет сразу к нескольким социальным объектам - школам и детским садам.
- Сегодняшняя проверка показала, что у подрядчика возникли дополнительные задачи. Я вижу, что идет отставание от графика, обговорили все вопросы, учитывая объективные сложности. Вместе с тем, задача остается - вся основная работа должна быть сделана к 1 сентября, - прокомментировал мэр Сергей Надсадин.
Также участники выездного совещания на участке ул. Фабричной обсудили необходимость обустройства и замены части старых деревянных опор уличного освещения на современные.
Кроме того, отдельным вопросом стал внешний вид ограждений домов частного сектора. Сергей Надсадин особо отметил, что администрации предстоит провести большую совместную работу с жителями частного сектора по приведению ограждений участков в соответствии с дизайн-кодом, так как обновленная ул. Фабричная приобретет современный облик.
Инспекционные выезды мэра на улицу Фабричную будут продолжены. Исполнение поручений будет проверено во время следующей инспекции.
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