Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2023
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В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
16:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 августа жители и гости областной столицы могут приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Продавать ее будут на ярмарочной площадке у Дома Торговли по адресу: пр. Мира, 106 А.

Торговля будет идти с 11.00.

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