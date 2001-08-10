До 10 тысяч рублей возмещают жителям Сахалинской области за покупку одежды для школьников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Воспользоваться этой льготой могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На оказание меры поддержки из регионального бюджета направлено более 13 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Для получения выплаты необходимо предоставить пакет документов: паспорт, справка о составе семьи, справка из школы, кассовый чек, банковские реквизиты и документы о доходах. До 10 тысяч рублей компенсируют на приобретение одежды для каждого ребенка-школьника.
- У меня младшеклассники. Двое. Дети в этом возрасте так быстро растут. Обновки покупаем каждый год обязательно. 10 тысяч на одного ребенка нам, конечно, нелишние. В этом году взяли спортивную одежду для физкультуры, пиджаки, брючки, еще какие-то мелочи. Здорово, что есть такая поддержка для нас, родителей, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Елена.
Отметим, в прошлом году компенсации были предоставлены почти на 5 тысяч детей. На эти цели было направлено 45 миллионов рублей. За 7 месяцев 2023 года за получением льготы обратились более 1,5 тысяч сахалинских семей.
- Стоит обратить внимание, что данная выплата не предоставляется в случае, если члены малоимущей семьи трудоспособного возраста не работают и не состоят на учете в службе занятости населения без уважительных причин, - пояснила министр социальной защиты Ольга Орлова.
По вопросам получения пособия необходимо обратиться в отделение центра социальной поддержки по месту жительства или позвонить на горячую линию министерства социальной защиты: 8-800-201-0099.
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