В Южно-Сахалинске продолжается газификация частного сектора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше жителей планировочных районов Южно-Сахалинска отмечают преимущества перехода на голубое топливо. Семья Васькиных живет в частном доме на ул. Шоссейной около 5 лет. К газу свое жилье южносахалинцы подключили в конце июня. Горожане признаются, что уже оценили экономию за коммунальные платежи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Раньше мы отапливали дом электричеством. Счета зимой доходили до 20 тысяч рублей, хотя дом небольшой. За горячую воду ежемесячно летом платили около 3 тысяч рублей. Сейчас, за те же самые услуги заплатили 200 рублей. С появлением газа отапливать дом будет в 10 раз дешевле. Очень удобно, комфортно, очень рады, что у нас появился газ, - поделилась жительница Лиственничного Елена Васькина.

Отметим, газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии "Единая Россия" "Зеленая экономика". Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратится в офис компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации , либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.