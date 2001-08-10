В Южно-Сахалинске продолжается газификация частного сектора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше жителей планировочных районов Южно-Сахалинска отмечают преимущества перехода на голубое топливо. Семья Васькиных живет в частном доме на ул. Шоссейной около 5 лет. К газу свое жилье южносахалинцы подключили в конце июня. Горожане признаются, что уже оценили экономию за коммунальные платежи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Раньше мы отапливали дом электричеством. Счета зимой доходили до 20 тысяч рублей, хотя дом небольшой. За горячую воду ежемесячно летом платили около 3 тысяч рублей. Сейчас, за те же самые услуги заплатили 200 рублей. С появлением газа отапливать дом будет в 10 раз дешевле. Очень удобно, комфортно, очень рады, что у нас появился газ, - поделилась жительница Лиственничного Елена Васькина.
Отметим, газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии "Единая Россия" "Зеленая экономика". Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратится в офис компании "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации , либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратится за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.
Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:26 28 Июля В Сахалинскую область идут дожди, но станет прохладнее
15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 16:24 Вчера Сахалин готовится к крупнейшему на Дальнем Востоке фестивалю музыки и авиации "Крылья Сахалина"
- 10:12 Вчера Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
- 11:21 1 Августа Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 1 Августа Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?