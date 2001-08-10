В Южно-Сахалинске продолжается ликвидация борщевика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает комплекс мероприятий по борьбе борщевика Сосновского на территории всего городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работа по ликвидации растения ведется ежегодно на регулярной основе, начиная с мая и заканчивается в сентябре.
Так, в течение текущей недели по плану-графику в центральной части областной столицы обработано 6 га, в Ключах и Луговом - 7 га, в Ново-Александровске, Новой Деревне и Березняках - 13 га.
На предстоящей неделе подрядные организации продолжат ликвидацию на участках, расположенных в планировочных районах и на территории Южно-Сахалинска.
По информации МКУ «Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска», борьба с опасным растением в жилых районах, водоохранных зонах водных объектов, зонах санитарной охраны источников водоснабжения ведется механизированно и вручную. Применение пестицидов возможно только на территориях, на которых не распространяются ограничения по применению химического способа.
До конца сезона в планах администрации – ликвидировать борщевик ориентировочно на площади более 170 гектаров муниципальных земель (с учетом повторной обработки на одной и той же площади 4-5 раз за сезон при механическом скашивании). Для сравнения, в прошлом году работы были выполнены на площади более 83 гектаров.
Отметим, осуществлять борьбу с борщевиком на своих территориях обязаны владельцы земельных участков. Освобождать от сорняка придомовые территории МКД - обязанность управляющих компаний. Совместная работа позволит достигнуть более эффективных результатов.
Администрация Южно-Сахалинска призывает землепользователей содержать участки в надлежащем состоянии и своевременно принимать меры по обработке территорий от борщевика. Работу управляющих компаний на регулярной основе проверяют специалисты отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства. В случае выявления нарушений УК получают предостережениям с установлением срока для принятия мер.
Добавим, информация о произрастающем на территории города борщевике от жителей принимается через портал «Сахалин.онлайн». Горожанам необходимо приложить фотографию, указать месторасположение на карте (геолокацию). Информацию также внесут на интерактивную карту в целях принятия оперативных мер по уничтожению сорняка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:51 Сегодня В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
10:12 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
09:12 Сегодня Концерты трех коллективов в рамках "Культурной среды" состоятся в августе в Южно-Сахалинске
10:42 Сегодня На полгода увеличилась продолжительность жизни в Сахалинской области
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
15:26 28 Июля В Сахалинскую область идут дожди, но станет прохладнее
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на выставку картин художника Дё Сон Ена
- 11:21 Вчера Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 Вчера Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
- 15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?