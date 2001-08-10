В Южно-Сахалинске стартовало голосование проекта "1000 дворов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перечень территорий, которые благоустроят в 2024 году создается на основе опроса жителей, который продлится до 31 августа. Выдвинуть свой двор для будущих изменений можно на единой цифровой платформе обратной связи - ПОС Госуслуги.
Горожанам предстоит ответить на вопросы, касающиеся их дворовых территорий. Обязательна авторизация на портале Госуслуги. Итоги проекта "1000 дворов" в Южно-Сахалинске подведут в сентябре.
Пройти опрос можно по ссылке.
Напомним, проект "1000 дворов" реализуется в рамках программы "Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы" и финансируется из федерального бюджета.
Добавим, в этом году в рамках федерального проекта "1000 дворов" в Южно-Сахалинске будут благоустроены семь объектов. Проекты реализуются как в центральной части города, так и в планировочных районах Ново-Александровске, Дальнем.
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