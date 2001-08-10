После обращения в мэрию Южно-Сахалинска отремонтировали проезд по улице Попова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска продолжается работа с обращениями и сообщениями горожан, в том числе и через мобильную приемную. Это дополнительный доступный канал оперативной связи горожан с администрацией, который набирает все большую популярность, расказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с начала года только через мобильную приемную поступило свыше 500 сообщений горожан, более 400 из них уже рассмотрены с положительным решением и оперативным принятием мер по ним либо даны разъяснения по интересующим жителей вопросам.

Как правило, большинство вопросов горожан связаны с коммунальным и дорожным хозяйством, жилищной и социальной сферами. Одним из таких примеров стало обращение жителя островной столицы, который направил через мобильную приемную сигнал о ненадлежащем состоянии дороги по ул. Попова (в районе гаражей вдоль дома №288 по пр. Мира).

Как сообщил южносахалинец, это единственная дорога, по которой можно проехать в 11-й микрорайон с южной стороны от ул. Пуркаева до ТЦ "Клевер Холл".

В департаменте по работе с обращениями и сообщениями граждан оперативно приняли сигнал в работу. На указанном участке были проведены работы по реконструкции коллектора, асфальтированию дорожного полотна, обустройству тротуара. Отметим, что для проведения ремонта проезда вначале потребовалось организовать соответствующие мероприятия по формированию земельного участка и переводу его в муниципальную собственность.

Эффективное взаимодействие и установление обратной связи с жителями остается одной из важнейших задач муниципалитета, которая стоит на контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Напомним, передать свои обращения граждане могут несколькими способами: письменно в приемную граждан администрации (Коммунистический пр., 49, каб. 103), на электронную почту: [email protected], через официальный сайт администрации города - заполнив форму, а также через мобильную приемную на мессенджеры WhatsApp, Телеграмм и СМС по номеру 8-914-757-27-27.

Кроме этого, обращение можно направить в официальные аккаунты Сергея Надсадина и администрации Южно-Сахалинска.

Все обращения профильные специалисты берут в работу до полного решения.