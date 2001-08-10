"РВК-Сахалин" проводит летнюю ремонтную кампанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Летняя ремонтная кампания – ежегодное плановое мероприятие, которое ресурсоснабжающая организация проводит в преддверии зимнего сезона. Она необходима для того, чтобы подготовить объекты водоснабжения и водоотведения к холодам и минимизировать аварийность в осенние и зимние месяцы, рассказали ТИА "Острова" в водоснабжающей организации.

В настоящее время в Южно-Сахалинске ведется реконструкция сетей холодного водоснабжения. Завершены работы на пр. Мира, 195-А, продолжаются работы в 9 микрорайоне, в районе улицы Комсомольская.

Как рассказал директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский, в рамках реконструкции помимо замены труб ведется и замена запорной арматуры.

«Если раньше при производстве работ применялась стандартные чугунные задвижки с низкой надежностью, которые требовали регулярного обслуживания и ремонта, то теперь компания стремится использовать высококачественную запорную арматуру с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем. Такие комплектующие отвечают современным требованиям надежности и герметичности. Кроме того, они имеют гораздо более долгий срок эксплуатации и требуют минимального технического обслуживания», - отметил Станислав Купчинский.

Также специалисты «РВК-Сахалин» завершили весеннюю проверку пожарных гидрантов, выполняют ремонт ветхих и аварийных сетей, производят плановые мероприятия по промывке сетей водоснабжения и водоотведения, очистки и промывки резервуаров чистой воды. Кроме того, проводится большая работа по ремонту и модернизации насосного оборудования, ремонту зданий и сооружений.

Отдельное направление работы – восстановление благоустройства и озеленение территории, где проводились ремонтные работы со вскрытием грунта. На сегодняшний день в работе находятся более 30 объектов благоустройства - дворы, зеленые зоны, грунтовые дороги и тротуары.

При этом, отмечают в компании, в большинстве случаев все работы проходят в незаметном для населения режиме – без ограничения водоснабжения.