Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2023
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В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
12:51, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь

В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные - 30 мм и более за 12 часов.

4 августа на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1 м.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

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