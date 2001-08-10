На полгода увеличилась продолжительность жизни в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Результаты работы регионального правительства в сфере здравоохранения озвучили на сессии по итогам первого полугодия 2023 года, которую провел губернатор Валерий Лимаренко. Индикатором того, что стратегия развития медицины была выбрана верно, стало увеличение средней продолжительности жизни, которая теперь превысила 71 год, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В основе стратегии развития медицины в Сахалинской области легла идея раннего выявления опасных заболеваний и своевременного лечения от опасных недугов. Так почти 78 тысяч человек уже прошли углубленные обследования в центрах современной диагностики.

- До конца года планируется обследовать 140 тысяч пациентов. Основной упор делается на обнаружение злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения - это самые распространенные причины летального исхода, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Еще один важный итог медицинской реформы - сахалинцы и курильчане стали получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы островного региона. Из 1098 сложных операций в этом году 938 провели на Сахалине. Новые методы внедрили в онкологии, офтальмологии, акушерстве и гинекологии.

В Сахалинской области взяли под контроль время работы каждого врача. Функцию формирования расписания специалистов передали от лечебных учреждений в проектный офис регионального минздрва. Эффективным новшеством стал лист ожидания: пациентам, попавшим туда, в течение суток должны предложить удобное время для визита к доктору. Благодаря такому подходу количество принимаемых больницами и поликлиниками пациентов увеличилось на 30 процентов.

По решению главы региона для каждого жителя региона с хроническими заболеваниями составлен индивидуальный план диспансерного наблюдения. За пациентами, которые состоят на учете, закрепляются личные помощники по всем медицинским вопросам. Администраторы диспансерного наблюдения, или проводники здоровья, помогают записаться на прием к узким специалистам, напоминают о необходимости пройти обследование, помогают получить льготные лекарства и решают другие важные для пациентов задачи.

В этом году также было принято решение о работе мобильных медицинских бригад, которые позволили повысить доступность медицинской помощи в районах области. 82 специалиста выезжают в муниципалитеты и ведут прием на местах в случаях, когда штатный врач заболел, ушел в отпуск или соответствующая ставка сейчас свободна. Список врачей формируется, исходя из потребностей пациентов в том или ином районе.

- На каждой встрече с жителями я слышу обращения, что люди не могут попасть на прием к врачу. Раньше этот вопрос стоял очень остро, теперь эта проблема постепенно уходит. Ситуация улучшается, об этом свидетельствует и статистика, и анализ поступающих жалоб через различные каналы обратной связи, включая мои встречи с жителями. Окончательно закрыть больной для островитян вопрос поможет укрепление кадровой базы системы здравоохранения. Именно такую задачу я ставлю региональному минздраву. На островах у врачей конкурентные заработные платы, порой в разы более высокие, чем на материке, для медиков готовы предоставлять арендное жилье, есть все условия, чтобы закрыть свободные вакансии, - отметил Валерий Лимаренко.