Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

1 августа в Ногликском муниципальном краеведческом музее открылся выставочный проект "На высоте", представленный Сахалинским областным художественным музеем, рассказали ТИА "Острова" в ГБУК "СОХМ".

Проект демонстрирует 15 живописных произведений с 1950-х годов, развитие островного изобразительного искусства от социального реализма до авангардных течений. Зрителю представилась возможность насладиться талантом таких мастеров как Гиви Манткава, Натальи Кирюхиной, Михаила Шалдина, Владимира Сторовойтова, Нины Наумовой, Геннадия Смердова, Дё Сон Ена, АнатолияКлиманова. Каждое полотно является своеобразным временным маяком, отражающим творческий потенциал Сахалина и его художников.

Торжественное открытие поддержано начальником отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики, туризма и коренных малочисленных народов Севера Мариной Сторожевой, которая отметила важность мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию региональных художников. Она была вдохновлена представленными произведениями на выставке, выразив восхищение мастерством художников и тем, как их работы раскрывают историю и дух острова.

Заместитель директора Сахалинского областного художественного музея Иван Чирков подчеркнул, что проект призван сделать художественное наследие доступным для всех зрителей, он позволит насладиться профессионализмом авторов, разнообразием тем и сюжетов.

Директор Ногликского муниципального краеведческого музея Татьяна Картавых выразила благодарность за многолетнее творческое сотрудничество с областным музеем.

Выставочный проект "На высоте" стал возможен благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Это яркий пример того, как культурные и художественные инициативы способствуют расширению горизонтов искусства в регионе, делая его доступным и увлекательным для зрителей всех возрастов и интересов.