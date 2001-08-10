Гранты и обучение: какую поддержку оказывают молодым и социальным предпринимателям в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах существует большое количество мер поддержки для начинающих бизнесменов. Так, с 1 августа открыт прием заявок на получение гранта в сумме от 100 до 500 тыс. рублей для молодых и социальных предпринимателей. Помимо этого, каждый может получить консультацию по любым вопросам в сфере.

Помощь и поддержка

По инициативе президента с 2020 года реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках него существуют еще четыре федеральных проекта с различными мерами поддержки для бизнеса.

С 1 по 31 августа центр «Мой бизнес» принимает заявки на грантовую поддержку. В программе могут участвовать предприниматели в возрасте от 25 лет, а также малый и средний бизнес, который внесен в реестр социального.

В 2022 году такой льготой воспользовались 23 представителя бизнеса. Они получили в общей сложности порядка 10 миллионов рублей. В этом году сумма возросла до 15 миллионов.

Для того, чтобы получить грант, необходимо разработать план проекта, стоимость которого не менее 133,34 тыс. рублей. Выигранные деньги нужно реализовать в течение года после их получения.

В областном минэкономразвития добавили также, что участников проверят на отсутствие долгов по налогам и обязательным платежам.

Все участники конкурса в обязательном порядке должны будут пройти бесплатное обучение в центре поддержки предпринимательства.

По словам главы региона, в условиях санкций важно оказывать всестороннюю поддержку начинающему бизнесу, так как именно он обеспечивает население новыми рабочими местами и способствует развитию экономики в области.

Обучение предпринимателей

Недавно на Сахалине завершился курс по обучению основам своего дела. Его прошли более 50 предпринимателей региона. Одним из бонусов такого проекта стала возможность поучаствовать в конкурсе на получение грантов от минэкономразвития.

Ольга Базанова открыла салон-ателье «Соня». Не так давно она начала реставрировать подушки, перины и одеяла. На эту услугу в ателье есть скидка для пожилых людей и жителей с инвалидностью, поэтому салон относится к социальным. Прохождение обучение помогло женщине разобраться в процессе получение господдержки и теперь она планирует оформить заявление на гранд. Выигранные средства предпринимательница планирует вложить в аренду и закупку сырья.

Молодые и социальные предприниматели есть не только в Южно-Сахалинске, но и в других муниципальных образованиях. Там они также участвуют в конкурсах на получение грантов. Так, в Невельском районе в рамках нацпроекта помощь получил 21 начинающий представитель бизнес-сообщества.

Среди успешных проектов студия йоги, которую в городском округе запустила Оксана Примак. В этом ей помогли средства господдержки. После она также принимала участие в конкурсе грантов и выиграла 500 тысяч на реализацию своего социального проекта «Йога для молодых мам».

В регионе действует ещё масса других мер поддержки предпринимательства. Например, начинающие бизнесмены могут получить кредиты по льготной ставке 4%. Такой займ действует для предпринимателей , которые открыли дело не более 2 лет назад.

Всего с начала года предприниматели региона получили 80 льготных микрозаймов в размере 183 миллионов рублей.

Вклад в развитие региона

Открытие бизнеса это не только новые места для работы населения и повышение разнообразия рынка услуг, но и налоговые поступления в бюджет. Поэтому создание комфортных условий с минимальным количеством бюрократических проволочек для предпринимателей — одна из ключевых сфер в работе губернатора Валерия Лимаренко.

Кроме того, бизнес делает регион привлекательным для жизни, помогает снижать отток населения и способствует развитию туризма.