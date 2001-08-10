Военнослужащие на Сахалинцы осваивают уничтожение боевой техники западного производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцы выполняют боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий стрельба ведётся по мишеням, имитирующим боевые машины, танки и другие бронированные средства, которые противник применяет в зоне проведения СВО.

Кроме того, с помощью гранатомётов военнослужащие и добровольцы отрабатывают уничтожения живой силы противника, находящейся в лёгких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

На полигонах армейского корпуса ВВО стрельба из гранатомёта производится боеприпасами с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Эта граната обладает бронепробиваемостью, которая даёт возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков, бронетранспортёров и самоходно-артиллерийских установок «противника».

Опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) обучают военнослужащих попадать в самые уязвимые места бронетехники. Для этого на теоретических занятиях гранатомётчики изучают образцы военной техники западного производства.