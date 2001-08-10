Тихоокеанское
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16:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалинцы осваивают уничтожение боевой техники западного производства

Военнослужащие на Сахалинцы осваивают уничтожение боевой техники западного производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) и добровольцы выполняют боевые стрельбы из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе практических занятий стрельба ведётся по мишеням, имитирующим боевые машины, танки и другие бронированные средства, которые противник применяет в зоне проведения СВО.

Кроме того,  с помощью гранатомётов военнослужащие и добровольцы отрабатывают уничтожения живой силы противника, находящейся в лёгких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

На полигонах армейского корпуса ВВО стрельба из гранатомёта производится боеприпасами с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Эта граната обладает бронепробиваемостью, которая даёт возможность вести эффективную борьбу со всеми типами современных танков, бронетранспортёров и самоходно-артиллерийских установок «противника».

Опытные инструктора и участники специальной военной операции (СВО) обучают военнослужащих попадать в самые уязвимые места бронетехники. Для этого на теоретических занятиях гранатомётчики изучают образцы военной техники западного производства.

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