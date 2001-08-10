Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2023
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В Сахалинской области растут объемы вылова лососей
16:57, | Новости общества Сахалина и Курил

За прошедшую неделю в Приморье и на Сахалине экспорт рыбопродукции увеличился почти в 1,5 раза

За прошедшую неделю в Приморье и на Сахалине экспорт рыбопродукции увеличился почти в 1,5 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы на поднадзорной территории (Приморский край, Сахалинская область) с 24 по 30 июля 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За прошлую неделю проконтролирован экспорт 497 партий рыбы и морепродуктов общим весом 12 317,7 тонны, а также четыре партии пищевой и непищевой продукции, кормов весом 23,6 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 334 партии рыбы и морепродуктов общим весом 8 572,9 тонны).

Всего с начала года на экспорт оформлено 12 605 партий рыбы и морепродуктов общим весом 907 942 тонны, 29 партий мяса и субпродуктов общим весом 621,8 тонны и 152 партии пищевой и непищевой продукции, кормов общим весом 1 065,8 тонны.

Должностными лицами отдела во Владивостокском морском рыбном порту проведено 134 осмотра поднадзорной госветнадзору продукции животного происхождения (рыбная, мясная продукция и т. д.), поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы.

Во Владивостокском морском торговом порту проведено 316 осмотров.

За указанный период оформлено 538 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 14 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 450 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 77. В Китай оформлено – 373 сертификата, в Республику Корея – 51, в страны ЕС – 17, в страны ЕС через Республику Корея – 4, в Таиланд – 1 в Индонезию – 4.

Кроме того, оформлено 64 сертификата формы 2 при импорте.

Должностными лицами отобрано 159 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках проведения мониторинга – 15 проб, по госзаданию – 7 проб, по обращению владельцев продукции – 137 проб.

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