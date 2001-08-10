За прошедшую неделю в Приморье и на Сахалине экспорт рыбопродукции увеличился почти в 1,5 раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы на поднадзорной территории (Приморский край, Сахалинская область) с 24 по 30 июля 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За прошлую неделю проконтролирован экспорт 497 партий рыбы и морепродуктов общим весом 12 317,7 тонны, а также четыре партии пищевой и непищевой продукции, кормов весом 23,6 тонны (неделей ранее проконтролирован экспорт 334 партии рыбы и морепродуктов общим весом 8 572,9 тонны).
Всего с начала года на экспорт оформлено 12 605 партий рыбы и морепродуктов общим весом 907 942 тонны, 29 партий мяса и субпродуктов общим весом 621,8 тонны и 152 партии пищевой и непищевой продукции, кормов общим весом 1 065,8 тонны.
Должностными лицами отдела во Владивостокском морском рыбном порту проведено 134 осмотра поднадзорной госветнадзору продукции животного происхождения (рыбная, мясная продукция и т. д.), поступающей в Приморский край и отправляемой в другие регионы.
Во Владивостокском морском торговом порту проведено 316 осмотров.
За указанный период оформлено 538 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 14 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 450 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 77. В Китай оформлено – 373 сертификата, в Республику Корея – 51, в страны ЕС – 17, в страны ЕС через Республику Корея – 4, в Таиланд – 1 в Индонезию – 4.
Кроме того, оформлено 64 сертификата формы 2 при импорте.
Должностными лицами отобрано 159 проб от подконтрольной продукции, в том числе в рамках проведения мониторинга – 15 проб, по госзаданию – 7 проб, по обращению владельцев продукции – 137 проб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема. Заповедный край" пройдет при поддержке ВТБ
10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
10:13 Сегодня Почти 3,5 тысячам сахалинских семей помогли улучшить материальное положение
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
16:39 27 Июля В Южно-Сахалинске продолжают появляться новые автобусные остановки
15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
- 15:24 25 Июля Жителей Южно-Сахалинска призывают не затягивать оформление документов на газификацию
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
- 12:29 19 Июля Сахалинец получил по почте игрушечный автомобиль с наркотиками и был приговорен к семи с половиной годам заключения
14:31 6 Июля У берегов Камчатки на месте крушения МиГ-31 нашли раскрытые парашюты
11:28 26 Июля В школе Южно-Сахалинска уборщица, нелегально работающая бухгалтером, украла более 2 млн рублей
Выбор редакции
- 11:21 Сегодня Мэрия Холмска выразила озабоченность по поводу превращения братской могилы на перевале в зону для пикников
- 10:38 Сегодня Островитян приглашают на книжную ярмарку "САХалинский АРбат"
- 15:05 28 Июля Благоустройство дворов в Южно-Сахалинске идет в ускоренном темпе
- 15:19 27 Июля Гости фестиваля "Крылья Сахалина" могут зарегистрироваться в приложении "Острова.65" и получить призы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?