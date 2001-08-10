В Аниве проконтролировали строительство зоны отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строительство общественной территории на въезде в Аниву в самом разгаре. На объекте побывали Светлана Швец, представители заказчика, подрядной организации и общественного контроля. Проинспектировали работу на площадке, которую строят в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда, подготовка основания для укрытия асфальтом и бетоном на стадии завершения. Уложен бордюрный камень по периметру всей будущей зоны отдыха и смонтировано место будущей стелы, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Рабочим останется установить выполненную на заказ фигуру чайки, малые архитектурные формы, подключить освещение и выполнить озеленение.

Посмотреть, как идёт строительство будущей визитной карточки Анивы приехала и общественница Татьяна Кузнецова. Татьяна Ивановна серебряный волонтер Анивского городского округа. Отвечая на вопросы анивчанки, строители рассказали, что цветовое оформление элементов будущей общественной территории будет выполнена в сине-зелёных тонах. На пешеходных зонах уложат брусчатку, за парковочной зоной установят общественный туалет.

- Безусловно, мне, как жителю Анивы, очень интересно, не только то, что строят, но и как. Насколько тот или иной объект отвечает потребностям жителей, - поделилась Татьяна Ивановна.

Жительница райцентра также поинтересовалась, предусмотрен ли отвод дождевых и талых вод с площадки. Рабочие заверили, что будут сделаны уклоны, по которым вода попадет в водосливные лотки, а оттуда в дренажную канаву.

Мэр округа поручила дополнительно проработать благоустройство водоотводной канавы вдоль дороги.

- Здесь важен комплексный подход. Гостям и жителям гораздо приятнее, когда общественная территория ухожена. С трасы на нее должен открываться вид, радующий глаз, - отметила Светлана Швец.

Общественную территорию на въезде в Аниву с зоной отдыха строят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", который реализуют по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. В прошлом году в рейтинговом голосовании большинство жителей Анивского района на портале отдали предпочтение именно этому проекту.