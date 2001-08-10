Благоустройство в рамках федерального проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новый облик в рамках федерального проекта получит двор по адресу ул. Авиационная, 72. На территории возле дома появятся пешеходные дорожки, кустарники и рекреационная зона. Концепцию благоустройства двора предложили инициативные жители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На данный момент подрядная организация завершила установку бордюров, на 80% выполнено асфальтирование тротуаров. В начале августа рабочие приступят к озеленению. Совместно с жителями было принято решение сохранить все деревья. Дополнительно будут высажены кустарники можжевельника, а также тенелюбивые флоксы, овсяницы и другие многолетние растения. В центре небольшого сквера будет располагаться ландшафтная композиция из камней.

- В 2022 году инициативные жители дома приняли участие в опросе администрации горда по реализации федерального проекта "1000 дворов". По его итогам, двор на ул. Авиационной, 72 вошел в перечень территорий, которые будут благоустроены в этом году, - рассказал начальник отдела по реализации муниципальных программ Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Волков.

Как отмечают в МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", работы ведутся с опережением графика. Срок окончания благоустройства по контракту - 1 сентября.

- Достаточно оперативно все сделали. Уже приятно возвращаться в наш двор, - рассказала жительница дома Зоя Ли. - На всех этапах мы от лица инициативной группы совместно обсуждали эскизы будущего двора. Также и администрация города, и подрядчик предлагали различные решения для рекреационной зоны и всегда шли нам навстречу.

Благоустройство дворовой территории выполняется комплексно. До начала работ во дворе в рамках проекта "1000 дворов" управляющая компания провела ямочный ремонт за счет средств субсидии. Благодаря этому было выполнено асфальтирование проездов с заменой основания. Также в этом году во дворе было установлено освещение.

- Сегодня в областном центре особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, ведутся работы в рамках федерального проекта "1000 дворов". И это часть большой программы преображения города. Идет работа по ямочному ремонту, ремонтируются подъезды - все это в совокупности дает хороший результат для жителей муниципалитета, - отметил депутат Городской Думы Сергей Шаров.

В этом году в рамках федерального проекта "1000 дворов" в Южно-Сахалинске будут благоустроены семь объектов. Проекты реализуются как в центральной части города, так и в планировочных районах Ново-Александровске, Дальнем. Всего же, разными видами ремонтных работ при поддержке правительства будет охвачено более 600 городских дворов. Благоустройство и ремонт дворовых территорий находятся на особом контроле мэра Сергея Надсадина.